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В Сибири начались масштабные лесные пожары

Киев • УНН

 • 16106 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В регионах Сибири и Дальнего Востока начался сезон лесных пожаров. Сотни гектаров леса горели и продолжают гореть в Хабаровском крае, Забайкалье, Омской и Новосибирской областях, Бурятии, Приморье и на Алтае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

В Сибири начались масштабные лесные пожары

"В общей сложности в Сибири за прошедший месяц потушено 1426 лесных пожаров. Режим ЧС введен на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия", - пишут в издании.

Так, в российском регионе Забайкалье горит 52 тысячи гектаров леса, а в Кемеровской области в этом сезоне уже сгорело более трех десятков домов в четырех населенных пунктах.

Сообщается, что по словам губернатора Кемеровской области Сергей Цивилева, два пожара из четырех вспыхнули из-за окурков, брошенных из проходящих машин.

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"В Алтайском крае к концу апреля уже три муниципалитета оказались в зоне чрезвычайной пожароопасности. Двое суток горел лес на площади в 270 га в Курьинском районе, сутки – в Тальменском районе на участках 180 га и 140 га", - сообщают в издании.

Стоит отметить, что из-за больших открытых территорий и сильного ветра – справляться с пожарами очень трудно. Однако жители регионов готовятся к пожарам в меру собственных сил: создают противопожарные барьеры, держат наготове песок.

Говорится, что пожары пока не оказали критических последствий на фауну лесов, но лишь потому, что начались на месяц раньше.

Данный факт и беспокоит "Гринпис" России, ведь увеличилась и площадь возгорания.

Ранее в УНН сообщалось, что по состоянию на 7:00 понедельника пожара в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы, а в Житомирской области три очага - ликвидированы.

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