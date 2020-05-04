В Сибири начались масштабные лесные пожары

КИЕВ. 4 мая. УНН. В регионах Сибири и Дальнего Востока начался сезон лесных пожаров. Сотни гектаров леса горели и продолжают гореть в Хабаровском крае, Забайкалье, Омской и Новосибирской областях, Бурятии, Приморье и на Алтае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".