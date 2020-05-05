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В Житомирской области и в Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесных пожаров

Киев • УНН

 • 11014 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Пожарные состоянию на утро 5 мая смогли локализовать все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. На Житомирщине, в частности, пожарные ликвидировали 3 очага возгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирской области и в Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесных пожаров

В Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

“По состоянию на 7 ч. 5 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники”, — сообщили спасатели.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов также локализованы.

“4 мая вблизи с. Можары, с. Острова и с. Усово Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки”, — сообщили в пресс-центре.

“По состоянию на 7 ч. 5 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Сибири начались масштабные лесные пожары.

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