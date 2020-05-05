В ОАЕ пожежа охопила 48-поверховий хмарочос
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах в третьому за величиною місті країни - Шарджа, спалахнула сильна пожежа у 48-поверховому хмарочосі. Про це повідомляє англомовна газета ОАЕ Khaleej Times, передає УНН.
Увечері у вівторок, 5 травня, в 48-поверховому будинку Аббко на території району Аль Нахда в місті Шарджа спалахнула сильна пожежа.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків, які падають з будівлі, пошкоджено “велику кількість автомобілів”.
За словами співробітника цивільної оборони країни, о 21.40 за місцевим часом надійшов дзвінок про пожежу, і для участі в гасінні пожежі було направлено команди з усіх пожежних станцій. За його словами, пожежа, що почалася на нижніх поверхах, відразу поширилась вгору, охопивши всю будівлю.
Нагадаємо, у Сибіру розпочалися масштабні лісові пожежі.
Fire breaks out in Sharjah building
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc