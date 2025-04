В ОАЕ пожежа охопила 48-поверховий хмарочос

Увечері у вівторок, 5 травня, в 48-поверховому будинку Аббко на території району Аль Нахда в місті Шарджа спалахнула сильна пожежа.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків, які падають з будівлі, пошкоджено “велику кількість автомобілів”.

За словами співробітника цивільної оборони країни, о 21.40 за місцевим часом надійшов дзвінок про пожежу, і для участі в гасінні пожежі було направлено команди з усіх пожежних станцій. За його словами, пожежа, що почалася на нижніх поверхах, відразу поширилась вгору, охопивши всю будівлю.

Нагадаємо, у Сибіру розпочалися масштабні лісові пожежі.

According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

