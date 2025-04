В ОАЭ пожар охватил 48-этажный небоскреб

Вечером во вторник, 5 мая, в 48-этажном строении Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.

Отмечается, что в результате падения обломков, падающих со здания, повреждено “большое количество автомобилей”.

По словам сотрудника гражданской обороны страны, в 21.40 по местному времени поступил звонок о пожаре, и для участия в тушении пожара были направлены команды из всех пожарных станций. По его словам, пожар, начавшийся на нижних этажах, сразу распространилась вверх, охватив все здание.

Напомним, в Сибири начались масштабные лесные пожары.

Fire breaks out in Sharjah building



Video by Abhishek Sen Gupta / Khaleej Times

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

Video by Shihab / Khaleej Times

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020