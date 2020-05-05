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В ОАЭ пожар охватил 48-этажный небоскреб

Киев • УНН

 • 16855 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах в третьем по величине городе страны — Шарджа, вспыхнул сильный пожар в 48-этажном небоскребе. Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times, передает УНН.

В ОАЭ пожар охватил 48-этажный небоскреб

Вечером во вторник, 5 мая, в 48-этажном строении Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.

Отмечается, что в результате падения обломков, падающих со здания, повреждено “большое количество автомобилей”.

По словам сотрудника гражданской обороны страны, в 21.40 по местному времени поступил звонок о пожаре, и для участия в тушении пожара были направлены команды из всех пожарных станций. По его словам, пожар, начавшийся на нижних этажах, сразу распространилась вверх, охватив все здание.

Напомним, в Сибири начались масштабные лесные пожары.

Fire breaks out in Sharjah building

Details ... https://t.co/ECgPVKKWVk

Video by Abhishek Sen Gupta / Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.
Details ... https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Shihab / Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

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