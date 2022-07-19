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ГСЧС ликвидировали пожар в порту в Одесской области: один мужчина погиб, другой получил 95% ожогов тела

ГСЧС ликвидировали пожар в порту в Одесской области: один мужчина погиб, другой получил 95% ожогов тела

Киев • УНН

 • 176690 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило о ликвидации пожара в порту Рени в Одесской области. Среди обломков нашли тело мужчины. Об этом информирует УНН.

Детали

Вчера, в 21:23, поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района.

Сообщают о возгорании 3-х автоцистерн с горюче-смазочными материалами. В 22:00 пожар локализован и в 22:48 ликвидирован на площади 600 кв.

На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины.

В результате пожара работник порта в тяжелом состоянии, с 95% ожогами тела, был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 25 спасателей.

Напомним

В Одесской области взрыв и пожар в порту Рени.

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