ДСНС ліквідували пожежу в порту на Одещині: один чоловік загинув, інший отримав 95% опіків тіла

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Вчора, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району.

Повідомляють про загорання 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м кв.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок пожежі працівник порту в тяжкому стані, з 95% опіками тіла, був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

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На Одещині вибух та пожежа у порту Рені.