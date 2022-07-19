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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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ДСНС ліквідували пожежу в порту на Одещині: один чоловік загинув, інший отримав 95% опіків тіла

ДСНС ліквідували пожежу в порту на Одещині: один чоловік загинув, інший отримав 95% опіків тіла

Київ • УНН

 • 176691 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило про ліквідацію пожежі в порту Рені на Одещині. Серед уламків знайшли тіло чоловіка. Про це інформує УНН.

Деталі

Вчора, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району.

Повідомляють про загорання 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м кв.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок пожежі працівник порту в тяжкому стані, з 95% опіками тіла, був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Нагадаємо

На Одещині вибух та пожежа у порту Рені.

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