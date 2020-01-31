ГСЧС: из-за землетрясения разрушений в Одесской области не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Разрушений в результате землетрясения, которое произошло в Румынии недалеко от границы с Украиной и распространился на Одесскую область, не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии, который распространился на территорию Одесской области. Разрушений не зафиксировано", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, 31 января в Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение.
Как сообщал УНН, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение.