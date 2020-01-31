ГСЧС: из-за землетрясения разрушений в Одесской области не зафиксировано

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии, который распространился на территорию Одесской области. Разрушений не зафиксировано", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 31 января в Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение.

Как сообщал УНН, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение.