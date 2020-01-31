У Румунії біля кордону з Україною стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вночі у п'ятницю в Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,8. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Землетрус зафіксовано о 3:26 за київським часом у повіті Вранча. Вогнище коливань земної поверхні залягало на глибині 120 кілометрів.
Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів. Країни, на території яких відчувався землетрус - Болгарія, Молдова, Румунія та Україна.
Поштовхи відчувалися на території Одеської області без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Нагадаємо, 39 людей загинули у результаті землетрусу у провінції Елязиг на сході Туреччини.