Землетрус у Туреччині: уже 39 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Уже 39 людей загинули у результаті землетрусу у провінції Елязиг на сході Туреччини. Про це з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомляє DHA, передає УНН.
Як повідомляється, 1516 з 1607 осіб, які були госпіталізовані через землетрус, були виписані.
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Було заявлено, що 87 з 2 тисяч 945 будинків, оглянутих в Елазігу і Малатьї після землетрусу, було зруйновано, 1287 з них отримали серйозні пошкодження.
Руйнівний землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері 24 січня у турецькій провінції Елязиг.