Землетрус у Туреччині: посольство уточнило інформацію щодо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За інформацією Посольства України у Республіці Туреччина українців, за оновленою інформацією, серед постраждалих у результаті землетрусу — немає, пише УНН з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
За офіційними даними станом на 16:00 25 січня 2020 року за київським часом, у катастрофі загинули 26 та постраждали 1243 людини. Зруйновано 30 житлових будинків.
За попередніми даними, серед загиблих та постраждалих іноземних громадян немає.
“На місці катастрофи тривають рятувально-пошукові роботи силами Департаменту з питань катастроф та надзвичайних ситуацій МВС ТР (AFAD). Посольство здійснює постійний моніторинг ситуації. Додатково повідомляємо, що за інформацією, отриманою в ході робочих контактів Посла з керівництвом МЗС Турецької Республіки, уряд Туреччини на разі здійснює ефективні заходи з ліквідації наслідків катастрофи та допомоги постраждалим”, — зазначили у МЗС.
Як писав УНН, осередок стихії, що торкнулася також сусідньої провінції Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.