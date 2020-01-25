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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла, зруйновано понад 30 будівель

Київ • УНН

 • 71042 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 30 будинків обвалилися після землетрусу на сході Туреччини. Про це повідомив в суботу міністр екології та містобудування Мурат Курум, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема на видання Daily Sabah.

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла, зруйновано понад 30 будівель

“За попередніми даними, не менше п’яти будинків обвалилися в провінції Елязиг, ще 25 — в повіті Доганйол в провінції Малатья. Я хочу попередити громадян, щоб вони не входили в будинки, які можуть обвалитися, оскільки афтершоки досі тривають. У зв’язку з цим пошкоджені будівлі досі становлять загрозу”, — наводить слова міністра телеканал NTV.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п’ятницю о 20:55 за місцевим часом (19:55 за київським часом) в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тисяч осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідньої провінції Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

За інформацією Посольства України у Республіці Туреччина українців серед постраждалих на сході республіки — немає.

Згідно з останньою інформацією, в результаті землетрусу загинуло щонайменше 22 особи, понад тисячу отримали поранення. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів не менше 12 осіб.

LATEST — Emergency crews continue search and rescue efforts at the scene of collapsed buildings in Elazığ pic.twitter.com/aaBmEq40eM

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

#Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır. pic.twitter.com/7qgD3wIqvU

— AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020

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