Землетрясение в Турции: число погибших возросло, разрушено более 30 зданий

“По предварительным данным, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 — в уезде Доганйол в провинции Малатья. Я хочу предупредить граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим поврежденные здания до сих пор представляют угрозу”, — приводит слова министра телеканал NTV.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (19:55 по киевскому времени) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тысяч человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

По информации Посольства Украины в Республике Турция украинцев среди пострадавших на востоке республики — нет.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибло не менее 22 человек, свыше тысячи получили ранения. Спасателям удалось вытащить из под завалов не менее 12 человек.

