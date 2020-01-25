Землетрясение в Турции: посольство уточнил информацию о украинском

По официальным данным на 16:00 25 января 2020 года по киевскому времени, в катастрофе погибли 26 и пострадали 1243 человека. Разрушены 30 жилых домов.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет.

“На месте катастрофы продолжаются спасательно-поисковые работы силами Департамента по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД ТР (AFAD). Посольство осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Дополнительно сообщаем, что по информации, полученной в ходе рабочих контактов Посла с руководством МИД Турецкой Республики, правительство Турции на данный момент осуществляет эффективные меры по ликвидации последствий катастрофы и помощи пострадавшим”, — отметили в МИД.

Как писал УНН, очаг стихии, затронувшей также соседней провинции Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.