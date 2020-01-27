Землетрясение в Турции: уже 39 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Уже 39 человека погибли в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции. Об этом со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщает DHA, передает УНН.
Как сообщается, 1516 из 1607 человек, которые были госпитализированы из-за землетрясения, были выписаны.
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Было заявлено, что 87 из 2 тысяч 945 зданий, осмотренных в Элазиге и Малатье после землетрясения, были разрушены, 1287 из них получили серьезные повреждения.
Разрушительное землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг.