Землетрус у Туреччині: щонайменше 14 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався у п’ятницю, 24 січня, пізно ввечері на сході Туреччини. Загинуло щонайменше 14 людей. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.
Наразі повідомляється про пошкоджені будинки в районі епіцентру землетрусу, який відчули також у декількох сусідніх країнах. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів.
Епіцентр землетрусу був у провінції Елязиг.
За даними управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих республіки вісім осіб загинули в провінції Елязиг, ще шість — в провінції Малатья. Поранення отримали щонайменше 47 осіб.
Землетрус було зафіксовано о 20:55 за місцевим часом (19:55 за часом Києва) в східній провінції Елязиг, населення якої становить приблизно 400 тис. чоловік. Провінція знаходиться близько 550 кілометрів на схід від столиці Анкари.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався землетрус.