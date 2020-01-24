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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Землетрус у Туреччині: щонайменше 14 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався у п’ятницю, 24 січня, пізно ввечері на сході Туреччини. Загинуло щонайменше 14 людей. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.

Землетрус у Туреччині: щонайменше 14 загиблих

Наразі повідомляється про пошкоджені будинки в районі епіцентру землетрусу, який відчули також у декількох сусідніх країнах. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

Епіцентр землетрусу був у провінції Елязиг.

За даними управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих республіки вісім осіб загинули в провінції Елязиг, ще шість — в провінції Малатья. Поранення отримали щонайменше 47 осіб.

Землетрус було зафіксовано о 20:55 за місцевим часом (19:55 за часом Києва) в східній провінції Елязиг, населення якої становить приблизно 400 тис. чоловік. Провінція знаходиться близько 550 кілометрів на схід від столиці Анкари.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався землетрус.

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