На Закарпатті стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Закарпатській області зареєстровано землетрус. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
"23 січня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус", - йдеться у повідомленні.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 23:03.
Як зазначається, магнітуда землетруса - 2,9 за шкалою Ріхтера.
Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Виноградів, Закарпатська область, на глибині 6 км.
Нагадаємо, 29 вересня 2019 року на Закарпатті також фіксували землетрус.