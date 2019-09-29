На Закарпатті стався землетрус: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Закарпатті в районі села Колочава зареєстрували землетрус. Інформація про те, чи відчувалася подія населенням, не надходила. Про це йдеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За повідомленням чергового сейсмостанції “Львів“, по даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня о 15:43 год. в Закарпатській області (район с. Колочава) зареєстровано землетрус.
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"Координати епіцентру: широта 48.36 град., довгота 23.69 град. Магнітуда по довжині запису MD=2.0; Глибина гіпоцентру 3.8км; Інформація про те, чи відчувалася подія населенням, не поступала", - йдеться у повідомленні.
Як зазначено на сторінці департаменту, 29 вересня небезпечних явищ погоди не очікується.