На Філіппінах стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 було зафіксовано на філіппінському острові Мінданао. Про це повідомив у неділю Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За його даними, землетрус стався о 02:02 UTC (5:02 Київ). Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 196 км від міста Давао з населенням 1,2 млн осіб. Осередок стихії залягав на глибині 100 км.
Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 людей, серед яких маленька дитина.
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