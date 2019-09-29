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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

По его данным, землетрясение произошло в 02:02 UTC (5:02 Киев). Эпицентр подземных толчков находился в 196 км от города Давао с населением 1,2 млн человек. Очаг стихии залегал на глубине 100 км.

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых маленький ребенок.

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