На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По его данным, землетрясение произошло в 02:02 UTC (5:02 Киев). Эпицентр подземных толчков находился в 196 км от города Давао с населением 1,2 млн человек. Очаг стихии залегал на глубине 100 км.
Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых маленький ребенок.
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