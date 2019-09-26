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В Індонезії внаслідок землетрусу загинуло 20 людей, серед яких немовля

Київ • УНН

 • 8491 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 людей, серед яких маленька дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

В Індонезії внаслідок землетрусу загинуло 20 людей, серед яких немовля

"Землетрус магнітудою 6,5 балів стався у східній провінції Малуку в Індонезії, що призвело до загибелі щонайменше 20 людей, серед яких одне немовля, пошкодження будівель і змусило людей підійматись в гори", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок землетрусу були зруйновані владні будівлі та приміщення університету.

Понад дві тисячі людей залишились без будинків, їм потрібні намети, їжа, вода та ліки. Декілька районів були знеструмлені, але енергопостачання вже відновили.

"Діти зараз не ходять у школу, у місті тихо, тому що всіх евакуювали. Хоча є інформація, що цунамі не буде – люди все одно бояться", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера.

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