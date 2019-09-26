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У Стамбулі стався землетрус, зі шкіл та офісів евакуювали людей

Київ • УНН

 • 12570 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Стамбулі, в одному з найбільших міст Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

У Стамбулі стався землетрус, зі шкіл та офісів евакуювали людей

"Сьогодні у найбільшому місті Туреччини Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7 балів. Жителі були виведені з будинків на вулиці, хоча не надходило ніяких негайних повідомлень про пошкодження або жертв", - йдеться в повідомленні.

За словами свідків, деякі офіси та школи були тимчасово евакуйовані.

Нагадаємо, 24 вересня на грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера.

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