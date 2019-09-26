У Стамбулі стався землетрус, зі шкіл та офісів евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Стамбулі, в одному з найбільших міст Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
"Сьогодні у найбільшому місті Туреччини Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7 балів. Жителі були виведені з будинків на вулиці, хоча не надходило ніяких негайних повідомлень про пошкодження або жертв", - йдеться в повідомленні.
За словами свідків, деякі офіси та школи були тимчасово евакуйовані.
Нагадаємо, 24 вересня на грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера.