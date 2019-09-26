В Стамбуле произошло землетрясение, из школ и офисов эвакуировали людей

"Сегодня в крупнейшем городе Турции Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Жители были выведены из домов на улицы, хотя не поступало никаких немедленных сообщений о повреждениях или жертвах", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, некоторые офисы и школы были временно эвакуированы.

Напомним, 24 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.