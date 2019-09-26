В Стамбуле произошло землетрясение, из школ и офисов эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Стамбуле, в одном из крупнейших городов Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.
"Сегодня в крупнейшем городе Турции Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Жители были выведены из домов на улицы, хотя не поступало никаких немедленных сообщений о повреждениях или жертвах", - говорится в сообщении.
По словам свидетелей, некоторые офисы и школы были временно эвакуированы.
Напомним, 24 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.