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В Стамбуле произошло землетрясение, из школ и офисов эвакуировали людей

Киев • УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Стамбуле, в одном из крупнейших городов Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.

В Стамбуле произошло землетрясение, из школ и офисов эвакуировали людей

"Сегодня в крупнейшем городе Турции Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Жители были выведены из домов на улицы, хотя не поступало никаких немедленных сообщений о повреждениях или жертвах", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, некоторые офисы и школы были временно эвакуированы.

Напомним, 24 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.

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