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В Индонезии в результате землетрясения погибли 20 человек, среди которых младенец

Киев • УНН

 • 8491 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Индонезии в результате землетрясения погибли 20 человек, среди которых младенец

"Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в восточной провинции Малуку в Индонезии, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек, среди которых младенец, повреждению зданий и заставило людей подниматься в горы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате землетрясения были разрушены властные здания и помещения университета.

Более две тысячи человек остались без домов, им нужны палатки, еда, вода и лекарства. Несколько районов были обесточены, но энергоснабжение уже восстановили.

"Дети сейчас не ходят в школу, в городе тихо, потому что всех эвакуировали. Хотя есть информация, что цунами не будет - люди все равно боятся", - сказано в сообщении.

Напомним, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера.

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