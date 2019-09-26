В Индонезии в результате землетрясения погибли 20 человек, среди которых младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в восточной провинции Малуку в Индонезии, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек, среди которых младенец, повреждению зданий и заставило людей подниматься в горы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате землетрясения были разрушены властные здания и помещения университета.
Более две тысячи человек остались без домов, им нужны палатки, еда, вода и лекарства. Несколько районов были обесточены, но энергоснабжение уже восстановили.
"Дети сейчас не ходят в школу, в городе тихо, потому что всех эвакуировали. Хотя есть информация, что цунами не будет - люди все равно боятся", - сказано в сообщении.
Напомним, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера.