Понад сотня дельфінів викинулися з моря на африканський пляж
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В африканській країні Кабо-Верде 132 дельфіни самостійно викинулися на берег, передає УНН із посиланням на ізраїльський телеканал "9tv".
"Десятки людей - працівники центру океанографії, місцеві жителі і туристи - намагалися врятувати 132 дельфіна, які викинулися на пляж острова Боавішта в Кабо-Верде", - йдеться в повідомленні.
Цілий день добровольці вручну повертали дельфінів в Атлантичний океан. Кадри допомоги ссавцям опубліковані в Мережі.
На жаль, більшість дельфінів врятувати не вдалося. Експерти взяли проби тканин загиблих тварин, для з'ясування причин такої поведінки дельфінів. Для проведення аналізів влада Кабо-Верде викликала ветеринарів з іспанського Університету Лас-Пальмас.
Останній масовий викид дельфінів на берег стався в Новій Зеландії в лютому 2017 року. За два дні на берег викинулися в цілому близько 600 чорних дельфінів. Врятувати вдалося тільки 50 з них.
Вчені до цих пір не можуть зрозуміти, чому деякі морські ссавці викидаються на сушу. При цьому вважається, що дельфіни потрапляють на узбережжя поодинці через втрату орієнтації. Як правило, це відбувається з дельфінами, що живуть далеко від берегів, а не у берегової лінії.
За іншою версією, масові самогубства тварини роблять через панічний страх, наприклад, під час підводного землетрусу або військово-морських навчань із застосуванням глибинних бомб.
Нагадаємо, на одеському "собачому пляжі" знайшли мертвого дельфіна.