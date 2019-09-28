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Понад сотня дельфінів викинулися з моря на африканський пляж

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. В африканській країні Кабо-Верде 132 дельфіни самостійно викинулися на берег, передає УНН із посиланням на ізраїльський телеканал "9tv".

Понад сотня дельфінів викинулися з моря на африканський пляж

"Десятки людей - працівники центру океанографії, місцеві жителі і туристи - намагалися врятувати 132 дельфіна, які викинулися на пляж острова Боавішта в Кабо-Верде", - йдеться в повідомленні.

Цілий день добровольці вручну повертали дельфінів в Атлантичний океан. Кадри допомоги ссавцям опубліковані в Мережі.

На жаль, більшість дельфінів врятувати не вдалося. Експерти взяли проби тканин загиблих тварин, для з'ясування причин такої поведінки дельфінів. Для проведення аналізів влада Кабо-Верде викликала ветеринарів з іспанського Університету Лас-Пальмас.

Останній масовий викид дельфінів на берег стався в Новій Зеландії в лютому 2017 року. За два дні на берег викинулися в цілому близько 600 чорних дельфінів. Врятувати вдалося тільки 50 з них.

Вчені до цих пір не можуть зрозуміти, чому деякі морські ссавці викидаються на сушу. При цьому вважається, що дельфіни потрапляють на узбережжя поодинці через втрату орієнтації. Як правило, це відбувається з дельфінами, що живуть далеко від берегів, а не у берегової лінії.

За іншою версією, масові самогубства тварини роблять через панічний страх, наприклад, під час підводного землетрусу або військово-морських навчань із застосуванням глибинних бомб.

Нагадаємо, на одеському "собачому пляжі" знайшли мертвого дельфіна.

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