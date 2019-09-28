Более сотни дельфинов выбросились из моря на африканский пляж
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В африканской стране Кабо-Верде 132 дельфина самостоятельно выбросились на берег, передает УНН со ссылкой на израильский телеканал "9tv".
"Десятки людей - работники центра океанографии, местные жители и туристы - пытались спасти 132 дельфина, которые выбросились на пляж острова Боавишта в Кабо-Верде", - говорится в сообщении.
Целый день добровольцы вручную возвращали дельфинов в Атлантический океан. Кадры помощи млекопитающим опубликованы в Сети.
К сожалению, большинство дельфинов спасти не удалось. Эксперты взяли пробы тканей погибших животных, для выяснения причин такого поведения дельфинов. Для проведения анализов власть Кабо-Верде вызвала ветеринаров из испанского Университета Лас-Пальмас.
Последний массовый выброс дельфинов на берег произошел в Новой Зеландии в феврале 2017 года. За два дня на берег выбросились в общей сложности около 600 черных дельфинов. Спасти удалось только 50 из них.
Ученые до сих пор не могут понять, почему некоторые морские млекопитающие выбрасываются на сушу. При этом считается, что дельфины попадают на побережье в одиночку из-за потери ориентации. Как правило, это происходит с дельфинами, живущими вдали от берегов, а не у береговой линии.
По другой версии, массовые самоубийства животные делают через панического страха, например, во время подводного землетрясения или военно-морских учений с применением глубинных бомб.
Напомним, на одесском "собачьем пляже" нашли мертвого дельфина.