На пляжі Одеси знайшли мертвого дельфіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На одеському "собачому пляжі" знайшли мертвого дельфіна. Про це в соцмережі Facebook повідомила користувач Світлана Курдвановська, яка також розмістила на своїй сторінці фото мертвого дельфіна, передає УНН.
"Спускалися якраз по бічній доріжці, до каменів, а співробітник пляжу тягнув багром, і запевняв людей, що це муляж", - написала Курдвановська.
У той же час, на думку користувача, дельфін справжній.
"Здається, що новонароджений, пуповину видно, ймовірно вчора грозою закинуло через хвилеріз хвилями", - зазначила одеситка.
Курдвановская також повідомила, що днями раніше на цьому ж пляжі відпочивальники витягли на берег ската.
Як повідомляв УНН, експерти ЄС і ООН повідомляють, що Чорне море вдвічі більше засмічене, ніж Середземне.