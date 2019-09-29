На Закарпатье произошло землетрясение: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. На Закарпатье в районе села Колочава зарегистрировали землетрясение. Информация о том, чувствовалась ли событие населением, не поступало. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
По сообщению дежурного сейсмостанции "Львов", по данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, 28 сентября в 15:43 ч. в Закарпатской области (район с. Колочава) зарегистрировано землетрясение.
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"Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD = 2.0; Глубина гипоцентра 3.8км; информации о том, чувствовалась событие населением, не поступало", - говорится в сообщении.
Как указано на странице департамента, 29 сентября опасных явлений погоды не ожидается.