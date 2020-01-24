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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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На Закарпатье произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 22308 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Закарпатской области зарегистрировано землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

На Закарпатье произошло землетрясение

"23 января 2020 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:03.

Как отмечается, магнитуда землетрясения - 2,9 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения находился в районе города Виноградов, Закарпатская область, на глубине 6 км.

Напомним, 29 сентября 2019 года на Закарпатье также фиксировали землетрясение.

Украинские Национальные Новости

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