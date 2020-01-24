На Закарпатье произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Закарпатской области зарегистрировано землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
"23 января 2020 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Подземные толчки были зафиксированы в 23:03.
Как отмечается, магнитуда землетрясения - 2,9 по шкале Рихтера.
Источник землетрясения находился в районе города Виноградов, Закарпатская область, на глубине 6 км.
Напомним, 29 сентября 2019 года на Закарпатье также фиксировали землетрясение.