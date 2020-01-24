Землетрясение в Турции: не менее 14 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 24 января, поздно вечером на востоке Турции. Погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.
Сейчас сообщается о повреждении домов в районе эпицентра землетрясения. Почувствовали землетрясение также в нескольких других странах. Землетрясение произошло на глубине 10 километров.
Эпицентр землетрясения находился в провинции Элязыг.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий республики восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть — в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.
Землетрясение было зафиксировано в 20:55 по местному времени (19:55 по времени Киева) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Провинция находится около 550 километров к востоку от столицы Анкары.
Напомним, ранее на Закарпатье произошло землетрясение.