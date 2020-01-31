В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Страны, на территории которых ощущалось землетрясение - Болгария, Молдова, Румыния и Украина.

Толчки ощущались на территории Одесской области без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, 39 человека погибли в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции.