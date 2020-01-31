ДСНС: через землетрус руйнувань на Одещині не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Руйнувань через землетрус, який стався у Румунії неподалік від кордону з Україною і поширився на Одещину, не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
"За данними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 3:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бали на території Румунії, який поширився на територію Одеської області. Руйнувань не зафіксовано", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 31 січня у Румунії біля кордону з Україною стався землетрус.
Як повідомляв УНН, 23 січня на Закарпатті стався землетрус.