ГСЧС: из-за агрессии России погибли 19 спасателей

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"Мы спасаем, а нас убивают! 19 Спасателей погибли от рук российских оккупантов! Страха нет, есть злость и жажда победы!"- говорится в публикации.

Напомним

По данным следствия, 17 марта 2022 года около 13:00 военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел торговых павильонов на рынке в Киевском районе г. Харькова, в результате чего возник пожар. Начато уголовное следствие.