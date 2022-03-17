ГСЧС: из-за агрессии России погибли 19 спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей странице в Facebook сообщила, что в результате действий российских войск погибли 19 украинских спасателей. Об этом информирует УНН.
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"Мы спасаем, а нас убивают! 19 Спасателей погибли от рук российских оккупантов! Страха нет, есть злость и жажда победы!"- говорится в публикации.
Напомним
По данным следствия, 17 марта 2022 года около 13:00 военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел торговых павильонов на рынке в Киевском районе г. Харькова, в результате чего возник пожар. Начато уголовное следствие.