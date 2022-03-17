ДСНС: через агресію Росії загинули 19 рятувальників

Цитата

"Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів! Страху немає, є злість та жага до перемоги!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо

За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл торгових павільйонів на ринку в Київському районі м. Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Розпочато кримінальне провадження.