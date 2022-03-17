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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55806 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 114208 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 11:39 • 196011 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 190635 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 181639 перегляди

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ДСНС: через агресію Росії загинули 19 рятувальників

ДСНС: через агресію Росії загинули 19 рятувальників

Київ • УНН

 • 104862 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій України на своїй сторінці у Facebook повідомила, що внаслідок дій російських військ загинуло 19 українських рятувальників. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів! Страху немає, є злість та жага до перемоги!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо

За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл торгових павільйонів на ринку в Київському районі м. Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Розпочато кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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