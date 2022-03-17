ДСНС: через агресію Росії загинули 19 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій України на своїй сторінці у Facebook повідомила, що внаслідок дій російських військ загинуло 19 українських рятувальників. Про це інформує УНН.
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"Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів! Страху немає, є злість та жага до перемоги!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо
За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл торгових павільйонів на ринку в Київському районі м. Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Розпочато кримінальне провадження.