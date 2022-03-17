Загибель співробітника ДСНС під час обстрілу ринку Барабошово у Харкові - розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 13:00 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл торгових павільйонів на ринку в Київському районі м. Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Під час її гасіння було здійснено новий артилерійського обстріл, через який загинув пожежний-рятувальник ГУ ДСНС України в Харківській області.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушенням законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
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