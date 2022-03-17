Гибель сотрудника ГСЧС во время обстрела рынка Барабошово в Харькове - начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По данным следствия, 17 марта 2022 года около 13:00 военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел торговых павильонов на рынке в Киевском районе г. Харькова, в результате чего возник пожар. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Во время тушения был осуществлен новый артиллерийский обстрел, из-за которого погиб пожарный-спасатель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua