Гибель сотрудника ГСЧС во время обстрела рынка Барабошово в Харькове - начато производство

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19:03 • 67410 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114447 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 104759 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87194 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. По данным следствия, 17 марта 2022 года около 13:00 военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел торговых павильонов на рынке в Киевском районе г. Харькова, в результате чего возник пожар. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Во время тушения был осуществлен новый артиллерийский обстрел, из-за которого погиб пожарный-спасатель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua 

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