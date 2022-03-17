Гибель сотрудника ГСЧС во время обстрела рынка Барабошово в Харькове - начато производство

Детали

Во время тушения был осуществлен новый артиллерийский обстрел, из-за которого погиб пожарный-спасатель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

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