Жена нардепа Ю.Бойко имеет квартиру в России - декларация

Согласно декларации, Ю.Бойко является собственником жилого дома в Дубраве в Донецкой области - 30 кв. м, квартиры в Рубежном - 113 кв. м и гараж 20 кв. м. Также он арендует Офис в Киеве площадью 25,7 кв. м. При этом на его жену зарегистрирована квартира в Киеве - 257 кв. м, квартира в России - 220,3 кв. м, жилой дом в Иванковичах в Киевской области - 444,8 кв. м, машиноместо в России - 15,4 кв. м, гараж в Киеве - 19,2 кв. м.

У Ю.Бойко и его жены также есть ряд земельных участков.

К тому же, на жену нардепа зарегистрировано незавершенное строительство жилого дома в Гнедине Бориспольского района Киевской области.

Ю.Бойко имеет также два легковых автомобиля: Mercedes-Benz GL500 2006 года и ВАЗ 2101 1978 выпуска.

В прошлом году Ю.Бойко получил 79,5 тыс грн заработной платы и 80,6 тыс. грн - для обеспечения депутатской деятельности. Также получил 17 тыс. грн пенсии.

Нардеп имеет на счетах в банках - 31,38 тыс. долл., А у жены - 7,2 млн грн, 6,7 млн рублей, 3,5 млн грн, 2,1 млн грн, 112,3 тыс. грн. Наличными он с женой держали (Ю.Бойко принадлежит 20%, а жене 80%) 15 тыс. евро и 300 тыс. грн.

Кроме того, в декларации указано, что жена Ю.Бойко является владельцем ООО "Столичная недвижимость" и акций в ПАО "Луганский электроаппаратный завод".