Дружина нардепа Ю.Бойка має квартиру у Росії - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України від Опозиційоного блоку Юрій Бойко подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Відповідно до декларації, Ю.Бойко є власником житлового будинку у Діброві на Донеччині – 30 кв. м, квартиру у Рубіжному – 113 кв. м та гараж 20 кв. м. Також він орендує Офіс у Києві площею 25,7 кв. м. При цьому на його дружину зареєстрована квартира у Києві – 257 кв. м, квартиру у Росії – 220,3 кв. м, житловий будинок в Іванковичах на Київщині – 444,8 кв. м, машиномісце у Росії – 15,4 кв. м, гараж у Києві – 19,2 кв. м.
У Ю.Бойка та його дружини також є низка земельних ділянок.
До того ж, на дружину нардепа зареєстроване незавершене будівництво житлового будинку у Гнідині Бориспільського району Київщини.
Ю.Бойко має також два легкові автомобілі: Mercedes-Benz GL500 2006 року і ВАЗ 2101 1978 року випуску.
Торік Ю.Бойко отримав 79,5 тис грн заробітної плати і 80,6 тис. грн - для забезпечення депутатської діяльності. Також отримав 17 тис. грн пенсії.
Нардеп тримав на рахунках у банках – 31,38 тис. дол., а в дружини – 7,2 млн грн, 6,7 млн рублів, 3,5 млн грн, 2,1 млн грн, 112,3 тис. грн. Готівкою він з дружиною тримали (Ю.Бойку належить 20%, а дружині 80%) 15 тис. євро та 300 тис. грн.
Крім того, у декларації вказано, що дружина Ю.Бойка є власником ТОВ "Столична нерухомість" та акцій у ПАТ "Луганський електроапаратний завод".