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Второй пакет санкций США против Росии по делу Скрипалей вступил в силу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки расширили санкции, введенные ими против власти России за отравление в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Второй пакет ограничительных мер, связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вступил в силу в понедельник, 26 августа. На сайте Федерального реестра США размещен соответствующий документ, подготовленный министерством финансов.

Администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи. Кроме того, Вашингтон запретил американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Ограничения также касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Эти меры, по мнению администрации США, позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. Новые санкции останутся в силе не менее 12 месяцев.

Напоминаем, первый пакет санкций в отношении России в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием Вашингтон ввел в августе 2018 года. Они включали в себя запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной области, а также на выдачу кредитов и предоставления России финансовой помощи.

Госдепартамент принял решение о введении дополнительных санкций 29 марта 2019 года.

Как известно, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском Солсбери. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - было нанесено на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

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