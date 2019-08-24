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США введуть другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів з 26 серпня

США введуть другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів з 26 серпня

Київ • УНН

 • 10623 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Другий пакет антиросійських санкцій, підготовлений США в зв'язку зі справою Скрипалів, вступить в силу 26 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

Документ поширений в електронній базі Федерального реєстру США і буде повністю опублікований 26 серпня.

Держдепартамент прийняв рішення про введення додаткових санкцій 29 березня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкцій проти Росії у справі Скрипалів, які включають заборону надання позик, кредитів та будь-якої фінансової допомоги.

“США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці “презумпції відмови”, — йдеться в указі.

Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.

Зазначається, що санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить другий пакет санкцій проти Росії у так званій справі Скрипалів.

Як повідомляв УНН, американська адміністрація в кінці серпня 2018 року ввела перший пакет санкцій відносно Росії у так званій справі Скрипалів.

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