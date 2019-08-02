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Трамп ввів нові санкції проти Росії у справі Скрипалів - ЗМІ

Трамп ввів нові санкції проти Росії у справі Скрипалів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить другий пакет санкцій проти Росії у так званій справі Скрипалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Politico.

Джерела газети в адміністрації Трампа не пояснюють, про які саме обмеження йдеться.

Президент в четвер підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій відносно країни, яка порушила американський закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року. Саме він став юридичною підставою для введення проти РФ першого пакету санкцій у справі Скрипаль в кінці серпня 2018 року.

Нагадаємо, американська адміністрація в кінці серпня 2018 року ввела перший пакет санкцій відносно Росії у так званій справі Скрипалів.

США тоді поклали на Росію відповідальність за інцидент зі Скрипалями.

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