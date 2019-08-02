Трамп ввів нові санкції проти Росії у справі Скрипалів - ЗМІ

Джерела газети в адміністрації Трампа не пояснюють, про які саме обмеження йдеться.

Президент в четвер підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій відносно країни, яка порушила американський закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року. Саме він став юридичною підставою для введення проти РФ першого пакету санкцій у справі Скрипаль в кінці серпня 2018 року.

Нагадаємо, американська адміністрація в кінці серпня 2018 року ввела перший пакет санкцій відносно Росії у так званій справі Скрипалів.

США тоді поклали на Росію відповідальність за інцидент зі Скрипалями.