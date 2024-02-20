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Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба

Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 21:06  •  4223 просмотра

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В Донецкой области с помощью беспилотников украинские военные уничтожили вражескую технику, в частности БТР, инженерную машину и параллельно "задвухсотили" четырех захватчиков, а одного "затрехсотили"

В Донецкой области бойцы из 8-го отдельного полка Сил Специальных Операций результативно отработали по врагу: уничтожили технику и четырех оккупантов. Об этом отчитались в пресс-службе ССО, передает УНН.

Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают уничтожать противника на Донецком направлении, в том числе и с помощью FPV-дронов. ... Военнослужащие противника тщетно пытались уклониться от ударных дронов ССО (как - смотрите на видео): четверо из них уничтожены, еще один получил ранения.

 - сообщили в ССО.

Детали

В ССО подсчитали, что в результате огневых поражений операторы 8-го отдельного полка в своем районе ответственности уничтожили с помощью FPV-дронов:

  • БТР 
  • БМП 
  • инженерную технику 
  • + повреждены две БМП

Кроме этого, экипаж БпАК отработал по личному составу врага.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Дрони ССО на Донеччині: як бійці 8-го окремого полку відпрацьовують по ворогу з неба
Drones of the Special Forces in Donetsk region: how the fighters of the 8th separate regiment are practicing their fire on the enemy from the sky
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