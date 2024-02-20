Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба

В Донецкой области бойцы из 8-го отдельного полка Сил Специальных Операций результативно отработали по врагу: уничтожили технику и четырех оккупантов. Об этом отчитались в пресс-службе ССО, передает УНН.

Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают уничтожать противника на Донецком направлении, в том числе и с помощью FPV-дронов. ... Военнослужащие противника тщетно пытались уклониться от ударных дронов ССО (как - смотрите на видео): четверо из них уничтожены, еще один получил ранения. - сообщили в ССО.

Детали

В ССО подсчитали, что в результате огневых поражений операторы 8-го отдельного полка в своем районе ответственности уничтожили с помощью FPV-дронов:

БТР

БМП

инженерную технику

+ повреждены две БМП

Кроме этого, экипаж БпАК отработал по личному составу врага.