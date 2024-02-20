Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба
Киев • УНН
В Донецкой области с помощью беспилотников украинские военные уничтожили вражескую технику, в частности БТР, инженерную машину и параллельно "задвухсотили" четырех захватчиков, а одного "затрехсотили"
В Донецкой области бойцы из 8-го отдельного полка Сил Специальных Операций результативно отработали по врагу: уничтожили технику и четырех оккупантов. Об этом отчитались в пресс-службе ССО, передает УНН.
Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают уничтожать противника на Донецком направлении, в том числе и с помощью FPV-дронов. ... Военнослужащие противника тщетно пытались уклониться от ударных дронов ССО (как - смотрите на видео): четверо из них уничтожены, еще один получил ранения.
Детали
В ССО подсчитали, что в результате огневых поражений операторы 8-го отдельного полка в своем районе ответственности уничтожили с помощью FPV-дронов:
- БТР
- БМП
- инженерную технику
- + повреждены две БМП
Кроме этого, экипаж БпАК отработал по личному составу врага.
Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба
В Донецкой области с помощью беспилотников украинские военные уничтожили вражескую технику, в частности БТР, инженерную машину и параллельно "задвухсотили" четырех захватчиков, а одного "затрехсотили".
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