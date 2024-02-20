Дрони ССО на Донеччині: як бійці 8-го окремого полку відпрацьовують по ворогу з неба
Київ • УНН
У Донецькій області за допомогою безпілотників українські військові знищили ворожу техніку, зокрема БТР, інженерну машину та паралельно "задвухсотили" чотирьох загарбників, а одного "затрьохсотили"
На Донеччині бійці з 8-го окремого полку Сил Спеціальних Операцій результативно відпрацювали по ворогу: знищили техніку та чотирьох окупантів. Про це прозвітували у пресслужбі ССО, передає УНН.
Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують нищити противника на Донецькому напрямку, зокрема й за допомогою FPV-дронів. ... Військовослужбовці противника марно намагалися ухилитися від ударних дронів ССО (як – дивіться на відео): четверо з них знищено, ще один отримав поранення.
Деталі
В ССО підрахували, що внаслідок вогневих уражень оператори 8-го окремого полку в своєму районі відповідальності знищили з допомогою FPV-дронів:
- БТР
- БМП
- інженерну техніку
- + пошкодили дві БМП
Крім цього, екіпаж БпАК відпрацював по особовому складу ворога.