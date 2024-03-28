Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

В четверг, 28 марта, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на перечень помощи на сайте Бундестага.

Детали

В частности Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы. Всего в новый пакет помощи вошли:

14 всюдиходов Бородавочника;

120-мм снаряды для Leopard 2;



4000 снарядов 155-мм;



14 БПЛА ВЕКТОР;



30 БПЛА РК-35;



5 систем глушения дронов;



180 систем обнаружения дронов RF 360;



6 машин разминирования Wisent 1;



2 мостоукладчика Biber;



1 машина эвакуации BergePanzer 2;



1 БРЕМ Дакс;



9 минных тралов;



1 система спутниковой связи;



330 Инфракрасных камер;



3 машины пограничной охраны;



6 бензовозов Mercedes Zetros;



2.056 гранатометов RGW-90;



24.000 гранатометных снарядов 40-мм;



70 гранатометов H&K GMG;



3000 камуфляжных сетей;



2.000 антитепловизионных пончо;



2 аварийных генератора.



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Дополнение

Кроме того, в перечне анонсированной помощи появились ракеты Patriot, командный автомобиль Bronco ATTC, 70 инфракрасных камер и 20 БМП Marder 1A3

Напомним

Глава Ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что в ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов.