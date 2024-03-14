Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине. Об этом сообщил в четверг официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет УНН.

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"Сегодня канцлер Шольц поговорил по телефону с Президентом Украины Зеленским и обсудил политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине. Президент Зеленский проинформировал о последствиях недавних атак россии и поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, особенно для усиления противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ, как указано, "подтвердил свою непоколебимую солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся агрессии россии".

"Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - отметил Хебештрайт.

По его словам, канцлер ФРГ и Президент Украины договорились "продолжать конструктивный обмен информацией с целью глобальной поддержки мирного решения и поддерживать тесные контакты".

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