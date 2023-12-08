Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине

Ночью посольство США в Багдаде обстреляли ракетами - СМИ

Посольство США в "зеленой зоне" Багдада было обстреляно 14 ракетами "Катюша", что нанесло материальный ущерб, но обошлось без жертв. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но предполагают связь с иранскими боевиками. Это первое нападение на посольство с 7 октября.