Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает разведывательные дроны, снаряды, гранатометы, транспортные средства и аптечки первой помощи.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и автомобили. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.
Детали
В новый военный пакет вошли:
- разведывательный беспилотник LUNA NG;
- 10 разведывательных дронов VECTOR;
- 1 750 снарядов калибра 155 мм;
- 70 автоматических гранатометов MGW;
- 6 патрульных машин;
- 8 грузовиков Zetros;
- 100 тысяч военных аптечек.
Напомним
Германия обещает выделить дополнительные 11,5 миллионов евро в фонд Украина-НАТО. Глава МИД Германии отметила, что будущее Украины - в ЕС и НАТО.
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Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает разведывательные дроны, снаряды, гранатометы, транспортные средства и аптечки первой помощи.
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