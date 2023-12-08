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Дроны, снаряды и аптечки: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 11:53  •  21612 просмотра

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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает разведывательные дроны, снаряды, гранатометы, транспортные средства и аптечки первой помощи.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и автомобили. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН

Детали 

В новый военный пакет вошли:

  • разведывательный беспилотник LUNA NG;
  • 10 разведывательных дронов VECTOR;
  • 1 750 снарядов калибра 155 мм;
  • 70 автоматических гранатометов MGW;
  • 6 патрульных машин;
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 100 тысяч военных аптечек.

Напомним

Германия обещает выделить дополнительные 11,5 миллионов евро в фонд Украина-НАТО. Глава МИД Германии отметила, что будущее Украины - в ЕС и НАТО.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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