Дроны СБУ поразили радиозавод в пензе, работающий на российский ВПК - источники

Дальнобойные дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в пензе, который работает на российский ВПК. Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

"Сегодня утром дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на АО "Радиозавод", который входит в состав корпорации "Ростех". Он производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск рф: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи. Из-за работы на российский ВПК завод находится под международными санкциями", - рассказал собеседник.

Источник отметил, что во время налета дронов СБУ зафиксировано по меньшей мере 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар.

"Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими. СБУ системно уменьшает способность россии производить продукцию для своей армии. Летний сезон отработки по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК - в разгаре", - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что 31 июля был атакован радиозавод в российском городе пенза.