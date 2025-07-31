Дрони СБУ вразили радіозавод у пензі, який працює на російський ВПК - джерела
Київ • УНН
Далекобійні дрони СБУ вразили АТ "Радіозавод" у Пензі, який виробляє автоматичні системи бойового управління для російської армії. Зафіксовано щонайменше 11 вибухів, що спричинили масштабну пожежу та ураження виробничого комплексу і складів.
Далекобійні дрони СБУ вразили завод радіоелектроніки у пензі, який працює на російський ВПК. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.
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"Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех". Він виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ рф: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями", - розповів співрозмовник.
Джерело зазначило, що під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа.
"Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими. СБУ системно зменшує здатність росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК - в розпалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Доповнення
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що 31 липня було атаковано радіозавод в російському місті пенза.