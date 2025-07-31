радіозавод у російській Пензі зазнав атаки: відео і всі деталі
Київ • УНН
Підприємство виробляє засоби зв'язку для армії рф і перебуває під санкціями країн ЄС, США, Канади та інших країн.
У четвер, 31 липня було атаковано радіозавод в російському місті пєнза. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Через російське вторгнення в Україну лане підприємство знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн. Цей завод є важливим підприємством російського військово-промислового комплексу, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російської армії.
Серед них, зокрема:
- мобільні комплекси управління;
- системи автоматизованого бойового управління;
- радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних
військ та ракетних військ стратегічного призначення;
- модернізовані командно-штабні машини на базі
бронетехніки.
Паралельно в мережі з’явились відео атаки на завод.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на CNN повідомляв, що завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, які показують десятки нових будівель.