радіозавод у російській Пензі зазнав атаки: відео і всі деталі

$41.790.01
48.220.47
ukenru
04:00 • 4718 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 66954 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 106410 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 64669 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 103207 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 76880 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 79546 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 129535 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 54576 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 77193 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
746мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 30 липня, 21:41 • 17270 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 41516 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети01:49 • 14622 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 15422 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 9764 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 66956 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 106415 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 91878 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 120238 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 164167 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Палестинська держава
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 67998 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 142308 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 201963 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 249813 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 182702 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
TikTok
Truth Social
Spotify
Fox News

радіозавод у російській Пензі зазнав атаки: відео і всі деталі

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Підприємство виробляє засоби зв'язку для армії рф і перебуває під санкціями країн ЄС, США, Канади та інших країн.

радіозавод у російській Пензі зазнав атаки: відео і всі деталі

У четвер, 31 липня було атаковано радіозавод в російському місті пєнза. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Через російське вторгнення в Україну лане підприємство знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн. Цей завод є важливим підприємством російського військово-промислового комплексу, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російської армії.

Серед них, зокрема:

  • мобільні комплекси управління;
    • системи автоматизованого бойового управління;
      • радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення;
        • модернізовані командно-штабні машини на базі бронетехніки.

          Паралельно в мережі з’явились відео атаки на завод.

          Нагадаємо

          Раніше УНН з посиланням на CNN повідомляв, що завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, які показують десятки нових будівель.

          Євген Устименко

          ВійнаНовини Світу
          Європейський Союз
          Канада
          Сполучені Штати Америки
          Україна