Радиозавод в российской пензе подвергся атаке: видео и все детали
Киев • УНН
Предприятие производит средства связи для армии рф и находится под санкциями стран ЕС, США, Канады и других стран.
В четверг, 31 июля, был атакован радиозавод в российском городе пенза. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Из-за российского вторжения в Украину данное предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран. Этот завод является важным предприятием российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве современных средств связи для российской армии.
Среди них, в частности:
- мобильные комплексы управления;
- системы автоматизированного боевого управления;
- радиостанции для сухопутных войск, воздушно-десантных
войск и ракетных войск стратегического назначения;
- модернизированные командно-штабные машины на базе
бронетехники.
Параллельно в сети появились видео атаки на завод.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на CNN сообщал, что завод по производству дронов в российской алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий.