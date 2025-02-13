Дроны-камикадзе с ИИ: Германия анонсировала предоставление Украине новой военной помощи

ukenru
Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 33325 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 81609 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 108915 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 112214 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 114889 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 113822 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 106618 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106934 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103918 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 133202 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 103859 просмотра
В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

13 февраля, 02:48 • 52475 просмотра
Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

13 февраля, 03:23 • 71386 просмотра
Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля, 03:52 • 57116 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 41752 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 122738 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 133203 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 177960 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 176151 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 186140 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 35070 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 41776 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 108090 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 108519 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 148205 просмотра
Актуальное
Дроны-камикадзе с ИИ: Германия анонсировала предоставление Украине новой военной помощи

Дроны-камикадзе с ИИ: Германия анонсировала предоставление Украине новой военной помощи

Киев  •  УНН

 • 10325 просмотра

Read in English

Германия анонсировала поставку 6 тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 с ИИ для Украины. Беспилотники имеют дальность полета 100 км, могут самостоятельно находить цели и противостоять РЭБ противника.

Германия объявила о поставках шести тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 для Украины. Об этом информирует Bild со ссылкой на компанию-производителя Helsing, которая специализируется на военных технологиях, сообщает УНН.

 Отмечается, что эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

HX-2 - это дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью 220 км/ч. Он может не только противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, но и самостоятельно находить цель даже в сложных погодных условиях. Кроме того, дрон способен самостоятельно выполнять финальный этап атаки без вмешательства оператора

- говорится в сообщении. 

Согласно сообщению, поставки оцениваются в несколько сотен миллионов евро, которые должны быть выделены из 3-миллиардного пакета помощи Украине.

Для выполнения контракта Helsing запустила новый завод в Германии, который будет выпускать 1000 дронов в месяц.

Современные технологии могут компенсировать численное преимущество противника. В НАТО должны сделать из этого правильные выводы

- сказал генеральный директор компании Гундберт Шерф. 

Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаТехнологии
natoNATO
iris-tИРИС-Т
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы