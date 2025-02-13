Дроны-камикадзе с ИИ: Германия анонсировала предоставление Украине новой военной помощи
Киев • УНН
Германия анонсировала поставку 6 тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 с ИИ для Украины. Беспилотники имеют дальность полета 100 км, могут самостоятельно находить цели и противостоять РЭБ противника.
Германия объявила о поставках шести тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 для Украины. Об этом информирует Bild со ссылкой на компанию-производителя Helsing, которая специализируется на военных технологиях, сообщает УНН.
Отмечается, что эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.
HX-2 - это дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью 220 км/ч. Он может не только противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, но и самостоятельно находить цель даже в сложных погодных условиях. Кроме того, дрон способен самостоятельно выполнять финальный этап атаки без вмешательства оператора
Согласно сообщению, поставки оцениваются в несколько сотен миллионов евро, которые должны быть выделены из 3-миллиардного пакета помощи Украине.
Для выполнения контракта Helsing запустила новый завод в Германии, который будет выпускать 1000 дронов в месяц.
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